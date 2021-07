Oroscopo amore e lavoro, qual è il segno più fortunato di oggi 7 luglio 2021

Oroscopo dell'amore e del lavoro di oggi 7 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Lavoro: Nel lavoro non avete nulla da rimproverarvi: vi siete mossi bene. Sentimenti: Una svolta in amore.

Toro

Lavoro: Nel lavoro vi conviene fare una pausa: non è un buon momento. Sentimenti: Ottima sintonia in amore.

Gemelli

Lavoro: Una certa disinvoltura nel condurre le trattative di affari. Sentimenti: Non siete immuni dai colpi di fulmine.

Cancro

Lavoro: Cercate di conquistare sempre maggiori spazi di autonomia. Sentimenti: La vita affettiva va consolidandosi.

Leone

Lavoro: Per gli affari questo è un momento fortunato ma passeggero. Sentimenti: Siate cauti. Amore da coltivare

Vergine

Lavoro: La competenza vi sarà utile per superare una prova professionale. Sentimenti: Rapporti affettivi "zoppicanti".

Bilancia

Lavoro: Le critiche dei superiori non devono farvi deprimere. Sentimenti: Affetti solidi vi danno serenità.

Scorpione

Lavoro: La vostra tenacia darà ottimi risultati professionali. Sentimenti: In amore giocate bene le vostre carte

Sagittario

Lavoro: Il traguardo prefisso nella professione è vicino: dovete superare l'ultimo ostacolo. Sentimenti: Bene il cuore.

Capricorno

Lavoro: Giornata piuttosto stimolante per gli affari. Sentimenti: Periodo intenso per l'amore, non sottovalutatelo.

Acquario

Lavoro: Risultati molto soddisfacenti per un progetto di lavoro di vecchia data. Sentimenti: L'amore arriverà.

Pesci

Lavoro: Avete in mano le carte giuste per riuscire. Sentimenti: E anche in amore siete piuttosto battaglieri.

