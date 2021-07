Oroscopo dell'amore e del lavoro, qual è il segno più fortunato di oggi 8 luglio 2021

Oroscopo di oggi 8 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato in Amore e Lavoro? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Dovete trovare le risorse per darvi la spinta giusta nel lavoro. In amore non siate precipitosi.

Toro

Avete fatto male i vostri calcoli ma siete in tempo per rimediare. In amore mostrate più sicurezza.

Gemelli

Una persona che vi stima penserà a voi per un ambizioso incarico. Sentimenti alla prova

Cancro

Guardatevi intorno con più interesse e attenzione. In amore evasioni pericolose.

Leone

La vostra attività va avanti in maniera frenetica. In amore dovete frenate la gelosia.

Vergine

Eccellente inizio per una nuova collaborazione. In amore state controllando troppo gli impulsi

Bilancia

Nel lavoro non perdete il controllo dei nervi se le cose non vanno troppo bene. Amore esaltante.

Scorpione

Le situazioni professionali complicate vi attirano perché amate le sfide. Vecchi e nuovi amici.

Sagittario

Proposta di collaborazione potrebbe riassestare i vostri bilanci. L'amore procede speditamente

Capricorno

La fortuna è dalla vostra parte, raggiungerete nuove mete professionali. Confusione in amore

Acquario

In programma incontri professionali importanti e forse decisivi. In amore nubi all'orizzonte.

Pesci

Si profilano occasioni positive da saper sfruttare nel lavoro. In amore non avete molto intuito

