Oroscopo dell'amore e del lavoro, qual è il segno più fortunato di oggi 9 luglio 2021

Oroscopo di oggi 9 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato in Amore e Lavoro? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi 9 luglio 2021

Ariete

Lavoro: Otterrete soddisfazioni lavorative ma frenate l'impazienza. Sentimenti: La persona amata vi farà sognare.

Toro

Lavoro: Concentrate i vostri sforzi verso un unico obiettivo. Sentimenti: Mostratevi più affettuosi con il partner

Gemelli

Lavoro: Giornata lavorativa movimentata e piena di spunti da sviluppare. Sentimenti: Non scherzate con l'amore.

Cancro

Lavoro: Non contate molto sulle promesse degli altri, contate sulle vostre forze. Sentimenti: Nuove amicizie.

Leone

Lavoro: Adattatevi alle circostanze, presto il lavoro migliorerà. Sentimenti: In amore l'orgoglio è un ostacolo.

Vergine

Lavoro: Nel lavoro abbiate il coraggio di esporvi in prima persona. Sentimenti: Legame affettivo ancora un po' fragile.

Bilancia

Lavoro: Non deve fermarvi la paura di sbagliare, il coraggio sarà premiato. Sentimenti: Allegria in amore.

Scorpione

Lavoro: I vostri programmi di lavoro procedono egregiamente. Sentimenti: In amore dimostrate buona volontà.

Sagittario

Lavoro: Nel lavoro la vostra situazione ha bisogno di un'intuizione geniale. Sentimenti: In amore siate comprensivi.

Capricorno

Lavoro: Nel mondo degli affari c'è un periodo di grande incertezza. Sentimenti: Il partner non vuole impegni.

Acquario

Lavoro: Rallentate il ritmo di lavoro e date spazio alla progettazione. Sentimenti: In amore le cose vanno alla grande

Pesci

Lavoro: Oggi nel lavoro sarete costretti a prendere una decisione rapida. Sentimenti: Armonia in amore.

