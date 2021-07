Oroscopo per il Capricorno e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 luglio 2021?

Capricorno

Un po’ di insicurezza o di eccessiva premura non vi permettono di rendere al massimo. Siete sotto il tiro della Luna nel malinconico Cancro. Durante la riunione online, vorreste esprimere un parere diverso, ma vi accodate alla maggioranza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

