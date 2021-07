Oroscopo di oggi 9 luglio 2021

Oroscopo oggi 9 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

A causa della Luna nel malinconico Cancro, il weekend si prospetta meno accattivante di quanto avevate previsto: in qualche modo correte ai ripari. Non è tempo di funambolismi filosofici, ma poter trovare un partner non sembra un sogno impossibile.

Toro

Farete molto facilmente nuove amicizie, grazie alla Luna in ottimi rapporti con Urano, che spinge a conoscere e ad accogliere gradite novità. Essere cordiali e accoglienti nei confronti altrui sta funzionando. Anche sui social tutto procede bene.

Gemelli

È in arrivo il fine settimana, e con esso anche la voglia di evasione dagli impegni e dalle pressanti scadenze. Nel frattempo, però, tenete duro! Per superare gli avversari, utilizzate astuzie e ingegno, per merito dell'appoggio del furbo Mercurio.

Cancro

La Luna, ospite ancora in casa vostra, per ricambiarvi, unita al sestile con Urano, vi dona energia frizzante e vivacità in ogni occasione. Tirate fuori il vostro lato più romantico, senza titubanze e senza aver paura di essere presi in giro.

Leone

Finalmente un po' di meritato relax dopo un periodo forse stressante a livello emotivo. Affrontata con coraggio ogni ombra alla fine scompare. Utilizzate al meglio il vostro magnetismo fascinoso, per sbaragliare gli ultimi baluardi di resistenza.

Vergine

Considerato il sostegno lunare, analizzerete ogni situazione in modo da averne poi un discreto vantaggio personale. Ve lo siete davvero meritato! Anche i più ostinati tra i soci e i colleghi alla fine seguiranno i vostri consigli e le vostre direttive.

Bilancia

Forse, bloccati dalla dissonanza della Luna in quadratura, non ce la fate a manifestare le vostre emozioni come avreste voluto: che figura! Non datevi per vinti, se una battaglia è stata persa. L'importante è mantenere la vostra lucidità.

Scorpione

Un colpo di fortuna o l'appoggio lunare nel medianico Cancro? Alla fine ciò che conta non è conoscere le motivazioni, ma il risultato vincente. Potrete prevenire le mosse del vostro avversario in anticipo, così da non dargli quasi mai tregua!

Sagittario

Gli ideali sono importantissimi per voi, e su di essi spesso vi fondate per scelte e decisioni, anche se doveste andare contro corrente. La facilità con cui vi relazionate agli altri inspira fiducia anche in chi prima era recalcitrante.

Capricorno

Un po' di insicurezza o di eccessiva premura non vi permettono di rendere al massimo. Siete sotto il tiro della Luna nel malinconico Cancro. Durante la riunione online, vorreste esprimere un parere diverso, ma vi accodate alla maggioranza.

Acquario

Anche se le energie non sono alle stelle, riuscirete a finire la relazione e a far quadrare i conti. Certo però che alcune responsabilità pesano! Quando non avete nulla da fare vi andate a cercare qualche intricato problema. Dovreste preferire un po’ di relax.

Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Non potete lasciare che le emozioni, amplificate dalla Luna in un segno d'Acqua, travolgano ogni aspetto della vostra vita. Occorre equilibrio! Dite la verità anche quando non vi sembra la cosa più conveniente. Alla fine viene sempre a galla.

