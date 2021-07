Oroscopo per i Gemelli e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 luglio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

È in arrivo il fine settimana, e con esso anche la voglia di evasione dagli impegni e dalle pressanti scadenze. Nel frattempo, però, tenete duro! Per superare gli avversari, utilizzate astuzie e ingegno, per merito dell’appoggio del furbo Mercurio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata