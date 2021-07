Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 9 e domani 10 luglio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Finalmente un po' di meritato relax dopo un periodo forse stressante a livello emotivo. Affrontata con coraggio ogni ombra alla fine scompare. Utilizzate al meglio il vostro magnetismo fascinoso, per sbaragliare gli ultimi baluardi di resistenza.

