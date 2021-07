Oroscopo di domani 11 luglio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Nessuna incombenza vi risulterà pesante, con la Luna nel focoso Leone. Se volete avere anche del tempo libero, metteteci maggiore impegno. Se non desiderate una storia seria, l’importante è farlo capire subito, sin dall’inizio, all’interessato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Alcune responsabilità peseranno di più, per colpa della Luna in Leone. Ma ormai la frittata è fatta e non potete tornare sui vostri passi. Non fatevi vedere impensieriti, soprattutto da coloro che contano su di voi. Non sarebbe leale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Tempismo perfetto, grazie al sestile lunare. Vi troverete nel posto giusto al momento più giusto, e questo vi farà guadagnare punti preziosi. Di sicuro in nessuna occasione vi coglieranno impreparati. Al massimo, improvviserete alla grande! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Nel periodo che vi apprestate a vivere, i cambiamenti non vi risulteranno troppo graditi, ma in alcune circostanze dovrete farci il callo. Il partner forse dimenticherà una data per voi importante, ma non fatene una questione di stato! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Accogliete l’ingresso della Luna in casa vostra in grande stile, con il rischio di diventare snob. Certo è che vi sentite a un palmo da terra. Per alcune cose dovrete attendere almeno fino a domani: riuscirete a mettere da parte l’impazienza? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La grande razionalità di Mercurio in questa fase forse prevarrà un po’ sui sentimenti e sulle emozioni, facendovi apparire più freddi e distaccati. Dato che oggi è domenica, date più spazio alla coppia e alla famiglia, rinsaldando così i legami. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

L’arrivo della Luna nel solare Leone vi trae da ogni impaccio e vi permette di trascorrere una bella giornata in interessante compagnia. Il balsamo migliore, che lenisce ogni ferita, sarete voi a procurarvelo nelle faccende di cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Vi aspettate un elogio per il vostro operato, ma prima che qualcuno se ne accorga, visto che è un giorno festivo, passerà di certo un po’ di tempo. Non preoccupatevi troppo per gli allori e i riconoscimenti, o potreste rimanerci piuttosto male. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Intuizioni felici e prese di coscienza azzeccate, per merito dell’appoggio lunare. Non pensate però di essere giunti alla meta prima del previsto. Se qualcuno ha bisogno di un’idea creativa, voi gliela fornite, ma non rivendicherete poi la paternità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Senza le angherie di Plutone, starete decisamente molto meglio e potrete riappropriarvi serenamente di quanto vi spetta. I litigi oggi sono banditi! Per rilassarvi, una giornata in pantofole è quello che ci vuole. Ma perché non prendete un po’ di sole? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Non nascondete le magagne, perché tanto prima o poi salteranno fuori. Affrontate volta per volta ogni questione spinosa senza pensieri. Sotto il tiro dell’opposizione lunare, non avrete l’ultima voce in capitolo, ma alla fine che importa? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La domenica vi consentirà di organizzare al meglio le mosse future, a patto però che vogliate dedicarvi con assiduità agli affari più intricati. Forse è meglio andarvi a fare una bella passeggiata e rimandare ogni pensiero problematico a domani. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata