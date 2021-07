Oroscopo di oggi 10 luglio 2021

Oroscopo oggi 10 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Alcuni sentimenti, più ingarbugliati del previsto a causa della Luna ostile, vi daranno del filo da torcere, anche se preferireste non “ascoltarli”. Non vi potete negare all’infinito: prima o poi occorrerà un serio confronto, possibilmente a tu per tu. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Riuscirete a portare maggiore armonia in casa, fra le mura domestiche, grazie a un tocco di sensibilità donatovi dalla Luna in Cancro. Una visione più ampia, che tenga conto non solo del vostro punto di vista, è una tattica vincente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Per non perdere di vista alcuni obiettivi importanti, stilate una lista ordinata, spuntando via via quelli che avete già recepiti bene e centrati. In questo periodo avete dalla vostra fascino ed eclettismo. Poche sono le cose che non compiete alla perfezione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Con l’estro e la fantasia apportati da Nettuno, sopperirete facilmente alle difficoltà anche in un campo dove magari non siete ancora molto esperti. La congiunzione del Sole con la Luna sosterrà lo sforzo che state facendo per conquistare la serenità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Mettete da parte l’aggressività sprigionata da Marte, e usate la vostra energia per raggiungere le vette più alte che agognate da tempo. Aiutando anche i vostri colleghi, vi porrete molto più in evidenza agli occhi di un vostro superiore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Imparando a gestire le cose per conto vostro, potrete risparmiare anche qualcosa, ma se non siete più che certi, meglio affidarsi a un esperto. Cercate di non essere troppo superficiali: la Luna in sestile con il vostro segno vi invita a fare luce... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Ricetta sbagliata o palati troppo esigenti? Forse entrambe le cose, ma dalle critiche potrete sempre imparare a migliorare, se non vi lascerete abbattere. Fate fronte a una piccola delusione con il sorriso sulle labbra, e le spine si trasformeranno in rose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Scorpione

Continuate pure a sognare cullati dalla Luna in trigono al vostro segno, ma nello stesso tempo occupatevi anche delle questioni pratiche! Non potete chiedere senza dare, o passereste per poco educati oltre che, ovviamente, per... poco generosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Se ultimamente siete stati abili a risparmiare qualcosina, potreste anche permettervi di rinnovare il guardaroba approfittando degli sconti. Quando avrete bisogno di una mano, potrete chiederla senza imbarazzo, perché ve la meritate davvero. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

È difficile sorvolare su un errore che poteva essere evitato, tuttavia anche infierire e sottolinearlo ripetutamente non è la strategia più proficua. L’opposizione della Luna a Plutone vi mette di fronte a un’irruenza che dovreste mitigare un po’. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sabato senza infamia e senza lode. Le cose da fare sono sempre troppe e preferireste evadere con la fantasia indulgenti in qualche divertimento. Il successo che desiderate non sembra così lontano, anche se dovrete guadagnarvelo pedalando non poco! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Venite chiamati da ogni dove. La popolarità del trigono lunare con Nettuno non vi dispiace, ma vorreste anche del tempo per voi stessi. Per la creatività che impiegate in un progetto riceverete un bell’encomio. Non gongolate troppo, però. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata