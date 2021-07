Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 11 e domani 12 luglio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Intuizioni felici e prese di coscienza azzeccate, per merito dell’appoggio lunare. Non pensate però di essere giunti alla meta prima del previsto. Se qualcuno ha bisogno di un’idea creativa, voi gliela fornite, ma non rivendicherete poi la paternità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata