Oroscopo dell'amore e del lavoro, qual è il segno più fortunato di oggi 12 luglio 2021

Oroscopo di oggi 12 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato in Amore e Lavoro? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 12 luglio 2021

Ariete

Lavoro: Nel lavoro vi conviene pazientare e rinunciare a qualche progetto. Sentimenti: In amore la strada è in salita.

Toro

Lavoro: Rinunciate ad un progetto professionale: la situazione è in evoluzione. Sentimenti: Tira e molla inutile in amore

Gemelli

Lavoro: Nel vostro lavoro riuscirete a tenere testa a parecchi colleghi. Sentimenti: Migliora la situazione affettiva.

Cancro

Sentite il bisogno di fare qualcosa di nuovo nella professione. In amore siete ancora prevenuti.

Leone

Lavoro: Sapete con chiarezza dove volete arrivare nella professione. Sentimenti: Non siete facili alle cotte e agli amori.

Vergine

Lavoro: Disguidi e contrattempi nel lavoro sono da mettere nel conto. Sentimenti: In amore siete davvero ciechi

Bilancia

Lavoro: In questo periodo la situazione professionale è destinata a cambiare. Sentimenti: In amore torna il sole.

Scorpione

Lavoro: Nel lavoro dopo giornate dure vi conviene concedervi una pausa. Sentimenti: In amore fate scintille

Sagittario

Lavoro: Piccole novità che preludono ad un vero successo professionale. Sentimenti: In amore una schiarita.

Capricorno

Lavoro: Le capacità professionali si vedono anche nella scelta dei collaboratori. Sentimenti: Impegnatevi in amore.

Acquario

Lavoro: Siete abbastanza elastici da sentire il richiamo del rinnovamento. Sentimenti: Amore in punta di piedi

Pesci

Lavoro: Non createvi tormenti se le occasioni nel lavoro non arrivano subito. Sentimenti: In amore troppo sicuri di voi.

