Oroscopo di domani 13 luglio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Darete il vostro prezioso contributo anche dove non vi sembra che sia accolto all'unanimità. Rendete più chiaro il messaggio, semplificandolo. Sogni che scaldano il cuore e progetti comuni guidano i vostri passi verso l'armonia di coppia.

Toro

Con la Luna nell'affidabile Vergine, sarete puntuali negli appuntamenti e precisi nell'attenzione ai minimi particolari, scrutando a dovere ogni cosa. Nessuno si lamenterà del vostro conto e anzi, riceverete una piccola gratifica per il vostro impegno.

Gemelli

Una lamentela, unita alla quadratura lunare, rischia di rovinarvi la giornata. Ma voi giocate d'astuzia e non vi fate prendere in contropiede. Sfruttate le critiche che vi muoveranno per migliorare. Tutto può andare a vostro vantaggio personale.

Cancro

Qualcuno trama alle vostre spalle, ma voi, per merito del sestile della Luna con Mercurio, avete gli occhi ben aperti e lo smascherate senza pietà. Siete tranquilli anche in territori ancora inesplorati, perciò non disdegnate un pizzico di avventura.

Leone

Avrete gran fiducia nelle vostre capacità, grazie alla congiunzione Venere-Marte. Non c'è situazione della quale non vi sentiate all'altezza. La sensualità può essere un'arma a doppio taglio. Usatela con discrezione, se non volete complicazioni.

Vergine

Se volete restare in forma, occhio alla dieta. Per colpa dell'opposizione della Luna con Giove, la fame vi perseguita: mangiate più frutta fresca. Oggi meglio non fare completo affidamento su qualcuno che potrebbe poi non essere così presente.

Bilancia

Nonostante qualche piccola difficoltà nell'esprimere il vostro giudizio, non vi nascondete dietro all'operato altrui, e questo vi farà onore. A volte conta più lo sforzo che il risultato, e se il vostro è stato al massimo, non potete fare di più.

Scorpione

Invogliati dal sestile lunare, vi lascerete coinvolgere in qualcosa di interessante, possibilmente anche prevedendo la giusta remunerazione. Potete concedere un aiuto gratuito a chi ve lo richiede, a patto però che poi non se ne approfitti.

Sagittario

Un acquisto poco mirato vi ha tenuto sulle spine e appesantiti dalla Luna, non avete fatto il reso entro il tempo necessario. Riciclatelo come regalo. Anche se il vostro umore non è brillante, non prendetevela con il partner che non c'entra nulla.

Capricorno

Proposte allettanti, con l'appoggio della Luna in Vergine. Non tiratevi indietro all'ultimo minuto e non preoccupatevi dei cambiamenti. Desideri del partner che potete tranquillamente esaudire senza troppo sforzo. Perciò, cosa aspettate?

Acquario

La vostra produttività non è al top, anche perché piuttosto che andare dritti al sodo, vi state perdendo in un dedalo di dettagli pressoché inutili. Dubbi e incertezze da eliminare al più presto se volete essere precisi e centrare così il bersaglio.

Pesci

Negli affari meglio evitare come la peste imprudenze ed eccessi. Luna è opposta a Giove: seguite questo consiglio e restate sul sicuro. Affrontate senza preparazione, certe situazioni si rivelano un campo minato. Meglio fare marcia indietro. Ogni libertà che riuscite a conquistare ha un prezzo.

