Oroscopo di oggi 12 luglio 2021

Oroscopo oggi 12 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Siete spinti a prendere l'iniziativa in più di un'occasione, grazie all'energica Luna in Leone. Il coraggio in questo momento non manca! Siete pronti per una dichiarazione in grande stile? Non ostentate troppa sicurezza: usate cautela.

Toro

L'inizio della vostra settimana forse non sarà dei migliori, a causa della quadratura della Luna con Urano. Controversie in arrivo su più fronti. Se un percorso non si prefigura come il migliore, non mostrate ostinazione: cambiatelo prima possibile.

Gemelli

La grande attitudine professionale che avete può essere un ottimo biglietto da visita, se state cercando un nuovo impiego: spedite il vostro curriculum. Non vi accontentate di ciò che avete già raggiunto in passato, ma aspirate sempre a nuove conquiste.

Cancro

Sfrutterete le abilità dialettiche e scientifiche, per merito del trigono di Mercurio con Giove. Nel lavoro darete il massimo in questo periodo. Di sicuro non perderete tempo in chiacchiere, anche perché a ben vedere non ve lo potete permettere!

Leone

Siete presi da due fuochi: da una parte il nervosismo di Marte, dall'altra però la raffinatezza di Venere che induce alla quiete. Chi vincerà? Nel ménage a due potreste dare molto di più, se accantonaste un po' l'orgoglio e pensaste al bene comune.

Vergine

La razionalità guida le scelte e si dimostra una valida guida nell'intricato mondo degli affari. Nelle questioni di cuore però serve a poco. Se nella coppia siete stati ultimamente un po' freddini, rimediate con qualche romantica sviolinata.

Bilancia

Con l'appoggio dell'amica Luna in Leone, le vostre iniziative prenderanno il volo e avrete la possibilità di superare anche un collega. Potete occuparvi di più cose alla volta senza problemi, a patto che rimaniate sempre molto concentrati

Scorpione

Per colpa della dissonanza lunare e della tensione che ne consegue, difficilmente sarete sereni oggi. I vicini, perché non abbassano il volume della musica? Trovare la giusta concentrazione non è facile. Fate dei respiri profondi e ricominciate daccapo.

Sagittario

Considerata l'ispirazione della Luna nel raggiante Leone, date ampio sfogo alla vostra fantasia senza tener conto di alcun freno inibitore. Certe regole non contano, e quando vi stancate di esse, ne create di nuove, fatte apposta per voi.

Capricorno

Non è così facile trovare il filo logico e non perdere la bussola. Ma una volta presa la giusta direzione, non vi potrà fermare più nessuno. Anche se in sordina farete sentire comunque la vostra voce, mettendo da parte ogni timore. Molto bene!

Acquario

In questo lunedì sarete coinvolti in limitazioni e piccole avversità, a causa dell'opposizione lunare a Saturno, ma riuscirete comunque a cavarvela. In più di una circostanza non ce la farete a vincere la timidezza, ma nulla di grave. Potete migliorare!

Pesci

Esami o test saranno facilmente superati, grazie all'armonia tra Mercurio e Giove. Imparare qualcosa a memoria non è mai stato così semplice. Scioglierete ogni ingarbugliato quesito snocciolando il problema, di cui non rimarrà più traccia.

