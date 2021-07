Oroscopo per i Pesci e per tutti i segni di oggi 13 e domani 14 luglio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Negli affari meglio evitare come la peste imprudenze ed eccessi. Luna è opposta a Giove: seguite questo consiglio e restate sul sicuro. Affrontate senza preparazione, certe situazioni si rivelano un campo minato. Meglio fare marcia indietro. Ogni libertà che riuscite a conquistare ha un prezzo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

