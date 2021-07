Oroscopo di oggi 14 luglio 2021

Oroscopo oggi 14 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Se non avete abbastanza elementi per dare un giudizio, molto meglio allora per il momento sospenderlo, piuttosto che sbagliare clamorosamente. Dimostrate alla vostra metà che avete messo la testa a posto e che non pensate solo al divertimento.

Toro

In arrivo piacevoli amicizie, sia sui social che nella vita reale. Darete il massimo, se ci metterete un pizzico di fantasia creativa e di apertura. Il vento in poppa del trigono lunare con Urano vi sospinge, dandovi una mano nei progetti più ambiziosi

Gemelli

Accantonate le stravaganze: anche se adesso qualcosa vi intriga, alla lunga potrebbe portarvi fuori strada. E poi quanto tempo perdereste inutilmente! La dissonante Luna in Vergine vi martella, ricordandovi ogni istante le vostre responsabilità. Che noia!

Cancro

Con Mercurio in casa vostra, in questo periodo vi farete più furbi e fuggirete le situazioni dispersive: non ci cavereste un ragno dal buco! Le vostre risorse non sono ahimè infinite: meglio concentrarvi nelle ricerche di un solo filone d'oro.

Leone

Piuttosto che esplorare nuovi territori per oggi vi accontentate di quelli che già conoscete, magari però facendo più attenzione ai particolari. Non tralasciate nulla. Meglio riguardare con cura ciò che avete già scritto, scovando sviste ed errori.

. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Il trigono della Luna con Urano porta un pizzico di avventura e di romanticismo in dono. Sta a voi, se accettarlo o se chiuderlo fuori della porta. Se si perde qualcosa, se ne può acquistare una migliore, si spera, in cambio. Ma occorre buttarsi!

Bilancia

Bussate a più porte e inviate domande senza rimuginare troppo e impelagarvi nei dettagli. Come dice il proverbio: "Aiutati, che il ciel ti aiuta!". In certe occasioni dovrete osare e rischiare senza alcuna paura. Riceverete ben più di quanto date

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Scorpione

La Luna vi favorisce apertamente, e vi consente di abbandonare la vostra ritrosia e la vostra reticenza alle quali a volte siete troppo attaccati. Lasciatevi andare un po' di più e date fiducia a chi se la merita davvero per ciò che ha fatto per voi.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Spegnete sul nascere ogni possibile discordia, evitando di ingigantire oltremodo gli alterchi. Siete sotto il tiro della disarmonia della Luna. Anche se non potete decidere tutto da soli, non fatene un dramma. Si può arrivare a un compromesso.

Capricorno

Non potete fare a meno di pensare positivo, grazie alla Luna nell'amica Vergine che vi spinge ad andare anche oltre i vostri orizzonti. Ci sono conoscenze da migliorare, altre da rinnovare completamente. Non dovete restare indietro.

Acquario

Non concentratevi solo sui vostri bisogni e sulle vostre necessità, ma abbiate un occhio di riguardo anche per le persone con cui condividete tempo e spazio. Alcuni timori, del tutto infondati, non vi permettono di sentirvi del tutto liberi di esprimervi al meglio.

Pesci

L'intralcio della Luna in sosta nel vostro segno opposto non è il massimo, se dovete prendere importanti decisioni che riguardano la coppia. Chi vi tira da una parte, chi dall'altra, in questo modo però state sprecando un bel po' di energie.Dovreste essere disponibili a concedere qualcosa.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

