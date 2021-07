Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 14 e domani 15 luglio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 14 luglio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Spegnete sul nascere ogni possibile discordia, evitando di ingigantire oltremodo gli alterchi. Siete sotto il tiro della disarmonia della Luna. Anche se non potete decidere tutto da soli, non fatene un dramma. Si può arrivare a un compromesso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

