Oroscopo di oggi 15 luglio 2021

Ariete

Avete analizzato a fondo una questione delicata, senza tralasciare nemmeno un particolare, così potrete prendere la vostra decisione serenamente. L’armonia tra mente e corpo si fa sentire, anche con il partner. Andare d’accordo sarà più facile. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Avete a portata di mano, con il trigono della Luna, tutte le soluzioni possibili a un problema, ma dovrete comunque scegliere per quale propendere. Non fermatevi di fronte alle apparenze. A volte è proprio il caso di dire che l’abito non fa il monaco. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Il capo si dimostra più pignolo del previsto, ma in questo modo voi potrete dimostrare di avere la stoffa e non la fortuna del principiante. Anche se non avete il controllo in toto della situazione, l’importante è che facciate la vostra parte. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Seguite le vostre intuizioni, molto brillanti per merito del trigono del Sole con il magico Nettuno, e mettete in risalto le vostre spiccate qualità. Data l’armonia del Sole con la Luna, sarà molto più semplice rimettervi in salute e sentirvi al top. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Lasciate le stravaganze per un altro momento, e comportatevi in modo più ordinario forse, ma senza volgere i vostri passi verso l’insicurezza. Se vedete di fronte a voi nuove prospettive di lavoro, prima di abbandonare il vecchio, ponderate bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Anche se dovete risolvere una piccola faccenda poco chiara, avrete dalla vostra parte la volontà incrollabile del trigono della Luna con Plutone. Selezionate bene i vostri compagni d’avventura, in modo da non dovervi poi pentire della scelta. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Piuttosto che cercare altre situazioni, cominciate con l’ordinare e sistemare quelle che già avete. Lo stesso vale anche nei rapporti con le persone. A volte si desidera qualcosa, senza rendersi conto di avere già tutto il necessario per essere felici. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Non dovrete faticare molto e grazie all’appoggio lunare, il risultato ottenuto sarà ben sopra la media. Ora però non correte a sbandierarlo al mondo intero. Mantenete una certa discrezione, specialmente quando si tratta di segreti professionali o di coppia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Ancora fino a metà pomeriggio, il vento contrario della Luna in Vergine vi rende le cose più difficili. Ma voi ci metterete ancora più passione nel farle. Anche se a volte vi sembrerà di lottare contro i mulini a vento, in realtà la vostra direzione è giusta. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Il trigono lunare con Plutone vi farà invaghire di un bel sogno, ma poi dovreste fare i conti con la dura realtà: meglio rifletterci su. Prefiggetevi scopi elevati ma concreti, in modo da non disperdere troppo le vostre energie mentali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Anche se qualche piccola responsabilità ha il suo peso, non preoccupatevi e considerate la stima che ci guadagnerete nei confronti dei colleghi. Andate avanti per la vostra strada senza temere che qualcuno vi superi o vi sorpassi maldestramente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Il partner vi coglie spesso a sognare ad occhi aperti: è possibile che la vostra storia ne risenta, se non vi decidete ad essere più concreti. Volare con la fantasia, ogni tanto, è lecito, a meno che però non stiate pensando a un’altra persona... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

