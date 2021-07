Oroscopo per la Bilancia e per tutti i segni di oggi 16 e domani 17 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

La concentrazione non è il massimo, a causa della Luna nel vostro cielo in quadratura con Mercurio, tuttavia la saggezza di Saturno vi assiste. Attenzione nel prendere decisioni affrettate. Aspettate un attimo, ed eviterete di cacciarvi nei guai. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata