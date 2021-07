Oroscopo di oggi 16 luglio 2021

Oroscopo oggi 16 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Oggi il vostro impegno potrebbe essere maggiore del risultato. Forse a causa della Luna in opposizione, il vostro metro di giudizio non è esatto. Cercate di essere accorti e oculati in un acquisto, e magari fatevi fare più di un solo preventivo.

Toro

Condividete qualche piccola soddisfazione personale senza paura, almeno con le persone alle quali potete tranquillamente dare fiducia. Le aspettative del partner nei vostri confronti sono elevate, ma non per questo vi tirerete indietro.

Gemelli

Le vostre ambizioni, amplificate dalla Luna in armonia con il vostro segno, vi guideranno verso la ricerca del successo, economico e sociale. Avete mille idee che vi passano per la testa. L'unico rischio? Non riuscire a portarle a termine tutte.

Cancro

Ombrosità e indiscrezione accompagneranno questa giornata, per colpa della dissonanza lunare con Mercurio. Non siete al top della forma. Possibilmente restate nascosti dietro le quinte, rimandando ruoli da protagonisti ad altri momenti.

Leone

La Luna vi favorisce, così raggiungere traguardi e obiettivi diventa più semplice, soprattutto potendo contare su collaborazioni efficaci. Potete delegare alcuni compiti, altri invece necessitano di una personale competenza ed esperienza.

Vergine

Dopo alcuni giorni pieni per merito della compagnia lunare, oggi potreste accusare un lieve calo, energeticamente parlando, ma transitorio. Volete essere lasciati in pace, ma se qualcuno richiede la vostra presenza, potreste accontentarlo.

Bilancia

La concentrazione non è il massimo, a causa della Luna nel vostro cielo in quadratura con Mercurio, tuttavia la saggezza di Saturno vi assiste. Attenzione nel prendere decisioni affrettate. Aspettate un attimo, ed eviterete di cacciarvi nei guai.

Scorpione

Anche se non avete troppa voglia di lunghe discussioni, il dialogo non può che essere liberatorio e aiutarvi ad esprimervi positivamente. Certe abitudini andrebbero riviste, soprattutto se vi sono state fatte notare dal partner o dai familiari.

Sagittario

Idee intriganti vi balenano per la mente, grazie alla sfavillante Luna in Bilancia. Avete quasi una soluzione per ogni problema, anche intricato. I vostri preziosi e saggi consigli sono i più richiesti, se solo aveste la volontà di dispensarli a tutti.

Capricorno

Anche se non avete colto al volo un'occasione impensieriti dalla Luna in quadratura, potete sempre rimediare e tornare sui vostri passi. Accantonate l'orgoglio, e pensate piuttosto al bene comune e al fatto che la dolce metà ve ne sarà grata.

Acquario

Non sarà difficile in questo periodo, aiutati dal trigono lunare con Saturno, utilizzare la parsimonia e mettere da parte qualche spicciolo. Tralasciando il superfluo, potrete poi sbizzarrirvi con nuovissimi outfit o rinnovando qualcosa in casa.

Pesci

Dato che il tempo non è molto, forse non potrete permettevi di ricontrollare ogni dettaglio. A volte bisogna anche sapersi accontentare. Avete necessità di autoaffermazione e nello stesso tempo non vorreste arrivare a un compromesso.

