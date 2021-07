Oroscopo per il Cancro e per tutti i segni di oggi 16 e domani 17 luglio

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Ombrosità e indiscrezione accompagneranno questa giornata, per colpa della dissonanza lunare con Mercurio. Non siete al top della forma. Possibilmente restate nascosti dietro le quinte, rimandando ruoli da protagonisti ad altri momenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

Oroscopo LaPresse per il Cancro: Giornata piuttosto intensa, faticosa e poco fruttuosa. Smarrimento in amore.

© Riproduzione riservata