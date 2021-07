Oroscopo di domani 18 luglio 2021 - Barbanera

Oroscopo di domani 18 luglio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede per te lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Finalmente avete un po' di tempo libero da godervi con le persone che amate, senza pensieri per la testa né scadenze da controllare. Un rapporto potrebbe avere la necessità di una bella oliata agli ingranaggi per prevenirne la ruggine.

Toro

Supererete senza battere ciglio e senza darlo troppo a vedere, i momenti poco stabili causati dall'opposizione lunare con l'eccentrico Urano. Tranquilli, ve la caverete senza fare brutte figure: l'importante è che siate sicuri di voi stessi.

Gemelli

Anche se la stanchezza si farà sentire, avrete tutto il tempo per riposare. Avreste bisogno di sgombrare la mente, di staccare la spina. Convinti dalle dimostrazioni ricevute, siete pronti per ripartire senza nemmeno fermarvi un istante.

Cancro

È proprio il caso di dire che i vostri conti tornano sempre, per merito del piccolo aiutino concessovi dalla Luna in trigono con il celere Mercurio. Chi vi avrà al proprio fianco non temerà mai di perdere la rotta e di ritrovarsi così fuoristrada.

Leone

Sotterfugi in vista per via dell'intricata Luna in Scorpione. Vi destreggiate bene, nonostante una lingua dispettosa da tenere a freno. Se non ci fosse l'esigenza di alzare la voce e usare il potere, sarebbe molto meglio. Donate amore!

Vergine

Riceverete più di un complimento per una questione che avete portato a termine in modo impeccabile. Siete davvero soddisfatti di voi. Siete molto più ricettivi, grazie alla Luna in Scorpione. Tirate fuori anche le emozioni più nascoste.

Bilancia

La partita a carte non è proprio entusiasmante, ma anche il film che avete proposto di guardare non si rivela poi divertente come credevate. Se lo fate per la gioia dello stare insieme, non c'è nulla che si possa rivelare noioso o sbagliato.

Scorpione

Il piglio arguto di Mercurio vi aiuterà a sopperire subito alle limitazioni e alla possibile timidezza apportata dallo scorbutico Saturno. Evitate di tenere il broncio per colpa di un litigio. Troverete le parole giuste per un chiarimento.

Sagittario

Magari la compagnia non è quella desiderata, ma alla fine non ne farete una ragione di stato e riuscirete anche a divertirvi degnamente. Trascorrerete una domenica forse non troppo brillante, ma nemmeno da buttare via. Pazienza!

Capricorno

Il Sole e Plutone vi doneranno una grande energia, ma starà a voi poi decidere come utilizzarla. Non avete che l'imbarazzo della scelta. Cercate di essere sempre positivi e propositivi, e di realizzare qualcosa che sia per il bene dei vostri cari.

Acquario

Non ve la prendete per una piccola critica, che potrebbe sempre servire a migliorare. Siete sotto il tiro della quadratura lunare con Saturno. Il problema non è quello che vi dice il partner, ma come voi poi leggete e interpretate le sue parole.

Pesci

Non cambiate idea per nessuna ragione al mondo, dato che si tratta di un concetto vincente, considerato il trigono della Luna nell'amico Scorpione. Continuate per la vostra strada da soli o in buona compagnia, senza però lasciarvi mai fuorviare.

