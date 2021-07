Oroscopo di oggi 17 luglio 2021

Oroscopo oggi 17 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sarebbe meglio seguire la norma piuttosto che cercare a tutti i costi un’espressione eccentrica e personale, ma voi volete farvi notare. Fraintendimenti in vista, a causa dell’opposizione lunare al vostro segno: riuscirete a farvi capire? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

In questo momento sareste poco inclini a un cambiamento, ma dato che potreste migliorare la vostra posizione, pensateci prima di rifiutare. Se verrete chiamati a giudicare l’operato di un collega, siate clementi, perché lui lo sarà poi con voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La Luna in Bilancia vi mette al riparo dalla noia, dato che avete, come sempre, grande bisogno di stimoli mentali. Nuove idee in arrivo. Concedete carta bianca al partner, così deciderà pure cosa fare, ma sarete voi a condurre i giochi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Non avete svolto una pratica come volevate, ed ora siete alquanto insoddisfatti. Il bisticcio Sole-Luna crea scompiglio e vi resta difficile calmarvi. Potete sempre migliorare o correggere un piccolo errore di percorso, non demoralizzatevi subito... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Esprimete sempre il vostro affetto alla dolce metà senza mai dare nulla per scontato, seguendo il consiglio mirato della Luna in sestile con Venere. Avete grandi energie, grazie al battagliero Marte. Portate avanti le vostre idee con determinazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Anche se il sole brilla in cielo e avreste voglia di una pausa, prima dovrete portare a termine quanto iniziato, o accumulerete ritardo su ritardo. Non è possibile accontentare tutti dato che ognuno può pensarla diversamente da voi, ma almeno provateci! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Potete risolvere subito una situazione conflittuale portata dalla quadratura del Sole con la Luna, per merito dell’appoggio di Marte e di Venere. Con le giuste parole e il giusto atteggiamento, risanerete quanto avevate incrinato pur non volendo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Scorpione

La serata sarà illuminata dal trigono della Luna con Giove, che vengono insieme a bussare alla vostra porta. Vi sentite al sicuro in ogni circostanza rischiosa. Nessuno può incrinare il vostro buonumore. Anzi sarete voi che contagerete i familiari con un sorriso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Sagittario

Non vi accontentate mai della superficialità e portate avanti iniziative interessanti e mai scontate, considerato il sestile della Luna in Bilancia. Troverete il giusto accordo e il giusto equilibrio con il partner o con i familiari che vi apprezzano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Animati dalla disarmonia lunare con il vendicativo Plutone, non serviranno le scuse che qualcuno proferirà. Non siete disposti a passarci sopra. In questo contrasto non potrete che essere vincitori. Darete certo prova di avere una volontà ferrea. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Utilizzate il creativo spunto della Luna in un segno d’aria, per abbellire e migliorare la vostra casa anche senza spendere una fortuna. Potete imparare molte cose nuove, grazie ad alcuni interessanti contatti. Applicatevi con costanza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Se in passato non vi siete ritenuti fortunati, la perfetta alleanza della Luna con Giove servirà stasera a farvi cambiare idea. Quante coincidenze! Utilizzate al meglio il bel vantaggio che avete. Certo, se vi riposerete più del dovuto, lo perderete! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata