Oroscopo di domani 19 luglio 2021 - Barbanera

Oroscopo di domani 19 luglio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede per te lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

La stanchezza mentale si fa sentire più del dovuto. Tornare al lavoro dopo la pausa del weekend è oggi un po' più complicato del previsto. Vi manca l'entusiasmo, ma se volete dimostrare di saper affrontare ogni ostacolo, dovrete trovarlo.

Toro

Inizio di settimana turbolento, a causa della Luna opposta al vostro segno. Scoprire qualcosa che non vi piace potrebbe essere un bel problema. Cercate di rigirare la frittata a vostro vantaggio, o almeno di fare in modo di limitare i danni.

Gemelli

Un compito piuttosto gravoso vi tiene molto impegnati. Fate affidamento su chi ha più esperienza di voi e può concretamente darvi una mano. Di alternative ce ne sono a sufficienza, perciò basta con le lamentele inutili e andate dritti al sodo.

Cancro

Per merito del Sole in perfetta armonia con la Luna, vi sentite raggianti e potrete decidere il bello e il cattivo tempo... che grande responsabilità! Non serve uno sforzo da supereroi. Tutto risulta naturale, semplice, spontaneo come lo desideravate.

Leone

La disarmonia lunare con Marte e Venere vi invita alla calma e a riscoprire l'affetto delle persone che avete accanto. Non date nulla per scontato! Se avete bisogno di qualcosa, chiedetelo con gentilezza e vedrete che sarete al più presto accontentati.

Vergine

Con una mossa astuta e con l'appoggio della Luna, smaschererete chi è che cercava di sopravanzarvi al lavoro e lo metterete fuori gioco senza indugio. Seguite le vostre intuizioni senza paura. Vi porteranno lontano, se vi lascerete andare almeno un po'.

Bilancia

Non rivelate sogni e progetti segreti a chiunque, ma soltanto a persone selezionate con cura delle quali vi potete fidare ciecamente. Cominciate una nuova settimana con coraggio e positività, accogliendo con gran fiducia ogni novità.

Scorpione

Non pretendete l'impossibile né dagli altri né tantomeno da voi stessi, o potreste andare incontro a delusioni e frustrazioni inconsolabili. Mirate in alto ma non troppo, quel tanto che basta affinché la sfida sia avvincente ma concreta.

Sagittario

Dato che ve lo meritate, prendetevi anche qualche piccola soddisfazione personale e qualche merito, invece di condividerlo con un collega. Le aspettative su di voi sono più che giuste, anche perché non volete certamente deludere nessuno.

Capricorno

Raggiungere un buon livello non è ancora la perfezione. Grazie al sestile lunare con Plutone, non vi accontenterete finché non l'avrete in mano. Tenacia e nervi saldi anche di fronte alle dure scalate. Con la forza di volontà, arriverete alla meta.

Acquario

Prima di apporre la vostra firma a un contratto importante, ricontrollate un'ultima volta che tutto venga messo nero su bianco per non avere sorprese. Con la Luna in Scorpione, meglio usare più cautela e accortezze del solito così da non sbagliare.

Pesci

In tutte le occasioni in cui vi occorrerà un pizzico di fantasia o di estro artistico, potrete contare sul trigono della Luna con Nettuno. Ogni cosa può essere resa più bella senza spendere una fortuna. Utilizzate i colori che preferite.

