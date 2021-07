Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 18 e domani 19 luglio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Sotterfugi in vista per via dell’intricata Luna in Scorpione. Vi destreggiate bene, nonostante una lingua dispettosa da tenere a freno. Se non ci fosse l’esigenza di alzare la voce e usare il potere, sarebbe molto meglio. Donate amore! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata