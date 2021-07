Oroscopo di domani 20 luglio 2021 - Barbanera

Oroscopo di domani 20 luglio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede per te lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di domani

Ariete

Il transito della Luna in Sagittario vi rimette in piedi in un battibaleno e senza sentire ragioni, vorreste uscire di casa per conquistare il mondo. Seguite uno stile di vita sano ed equilibrato, a cominciare da un'alimentazione più leggera e salutare.

Toro

La capacità con cui riuscirete a portare acqua al vostro mulino sarà degna di un oscar, per merito del trigono di Mercurio con l'eclettico Urano. Farete in modo di non perdere mai di vista che il progresso deve guidare ogni scelta professionale.

Gemelli

Confusione e dubbi, portati dall'opposizione lunare, minacciano di rallentare non poco il vostro ritmo. Dovrete trovare al più presto una scappatoia. Se non ve la sentite per oggi di assumervi la responsabilità di un incarico rischioso, potete rifiutare.

Cancro

Inventerete nuovi modi di fare le cose in modo da guadagnare tempo prezioso, grazie al sestile di Mercurio con Urano. Che asso nella manica! Tutto è chiaro per voi, ma qualcuno potrebbe aver bisogno di spiegazioni. Fornitegliele subito.

Leone

L'ingresso della Luna in un segno di Fuoco vi permetterà di far brillare le vostre qualità senza alcun timore di sbagliare. Così si fa! Vi accorgerete di cosa ha bisogno il partner e correrete ai ripari. Per il suo bene siete disposti a rischiare.

Vergine

Non ve la prendete troppo per un piccolo calcolo errato. Siete sotto il tiro della disarmonia della Luna, ricontrollate bene tutto più di una volta. Se il compito che vi è stato affidato non vi esalta affatto, cercate di passare la palla a un collega.

Bilancia

Cogliete al volo un'occasione, e senza indugiare troppo, accettate una proposta lavorativa interessante, visto l'appoggio lunare che vi stimola. Il traguardo sembra più vicino. Il desiderio di raggiungerlo funge da carburante per accelerare.

Scorpione

La Luna vi abbandona e potreste accusare un lieve calo energetico, ma vi riprenderete al più presto. Ci vuole ben altro per demoralizzarvi. Quando siete di buonumore, il vostro operato sale di livello e potete ambire a risultati sorprendenti.

Sagittario

Avete una marcia in più, grazie all'arrivo della Luna in casa vostra, ma occhio alla quadratura di Giove: volete essere liberi a tutti i costi. Tenete affari e contatti solo con persone degne di fiducia, rifuggendo da chi vi fa venire dei sospetti.

Capricorno

Un po' di nostalgia e qualche piccolo rimpianto, a cui far fronte occupandovi di più cose contemporaneamente. Ma sarà la soluzione giusta? Ricercate anche solo un momento di solitudine, per meditare e pianificare al meglio la vostra vita.

Acquario

Considerata l'armonia della Luna con Saturno, se in passato c'è stato qualche screzio in famiglia, ora potrete ricucire al meglio i rapporti. Mostrate compiacenza e benevolenza, e anche gli altri vi ripagheranno ben presto con la stessa moneta.

Pesci

Decisioni stravaganti potrebbero mettere a repentaglio la vostra reputazione, perciò riflettete bene... non si piange poi sul latte versato! Occhio alla bilancia: con la quadratura Luna-Giove, forse potreste voler mangiare più del dovuto.

