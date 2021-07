Oroscopo di domani 21 luglio 2021. Qual è il tuo segno zodiacale? Cosa prevede per te lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani dell'Amore e del Lavoro

Ariete

Mollate gli ormeggi, e fatevi guidare dall’avventurosa Luna in Sagittario, verso nuove e sorprendenti scoperte ricche di grandi emozioni. Necessitate dei vostri spazi e dei vostri tempi. Fatelo capire al partner, ma senza diventare scortesi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Vi sentite abbastanza generosi da donare parte del vostro tempo per un’opera benevola. Una sensazione di caldo benessere vi pervaderà. Concedete più spazio agli amici, quelli veri, chiamando e videochiamando più spesso che potete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Va bene la schiettezza, ma esagerare potrebbe portarvi a estreme conseguenze non facili da accettare, per via dell’opposizione lunare. Meglio perseguire un po’ di equilibrio. L’ostinazione in questa giornata sarebbe solo fonte di guai. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Non accettare cambiamenti potrebbe essere un modo per restare sul sicuro ed evitare inutili rischi. Ma non potete rifiutarli a oltranza. Vi ricordate perfettamente date e scadenze, grazie alla compagnia di Mercurio. Che gran precisione! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Chi riuscirà a tenere a freno la vostra intraprendenza e laboriosità, accesi dal trigono della Luna con il battagliero Marte? Certo, nessuno! Il senso degli affari vi conduce nell’intricato mondo professionale. Potete fiutarli da grande distanza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Se state cercando una nuova residenza, la Luna potrebbe darvi una mano. Occhio però a leggere ogni parola di un ipotetico contratto di affitto. Dovete trovare una via che soddisfi sì la vostra mente, ma senza dimenticare gli intimi bisogni del cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Non vi lasciate impensierire da un tentativo andato a vuoto, e animati dal sestile lunare, tornerete a provare finché non ce la farete davvero. Nessuna possibilità può essere preclusa, se non ve la negate voi stessi per primi, perciò... non fatelo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Le energie calano e per sopperire alla mancanza di volontà, non serve bere un altro caffè. Meglio concentrarsi su un’unica occupazione. Date spazio ai bisogni altrui, senza esagerare con l’autoritarismo che alla fine non porta a risultati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Grande prestanza e vitalità per merito di Marte, ma per colpa della quadratura della Luna con Nettuno, forse non state puntando dritti al bersaglio. Sprecare tempo ed energie non è il massimo, se state tentando di farvi valere. Concentrazione! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Attenuato il senso di eccessiva responsabilità, potete anche cedere a un altro il compito che vi siete autoassegnati, e respirare un po’. La libertà non ha prezzo, e anche se economicamente ci perderete qualcosina, non sarà un problema. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Sospinti dalla brezza lunare nell’amico Sagittario, nessuna incombenza diverrà angusta e noiosa. Saprete sempre metterci la giusta creatività. Non rimandate ,né gli impegni né il divertimento. C’è un tempo per ogni cosa, se lo gestirete al meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Le ore davanti al pc per lavoro non passano mai e la tendenza a evadere, portata dalla quadratura della Luna con Nettuno, non vi aiuta di certo. Stringete i denti pensando soltanto alle cose belle che farete, quando avrete portato a termine l’incarico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata