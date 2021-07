Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 luglio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Mollate gli ormeggi, e fatevi guidare dall’avventurosa Luna in Sagittario, verso nuove e sorprendenti scoperte ricche di grandi emozioni. Necessitate dei vostri spazi e dei vostri tempi. Fatelo capire al partner, ma senza diventare scortesi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

