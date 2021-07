Oroscopo di domani 22 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani dell'Amore e del Lavoro

Ariete

Ostacolati dalla Luna in Capricorno, non sarà facile far cambiare idea a un collega. Dovrete faticare il doppio per venire alla fine ascoltati. Vi toccherà sopperire ad alcune domande impegnative, alle quali però non avrete sempre la risposta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Grazie all’appoggio della concreta Luna in Capricorno non vi farete intimorire e risponderete a tono anche agli interlocutori più ostici. Siete in grado di reggere anche alle pressioni più dure, perciò potreste essere voi quelli selezionati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Quando i timori prendono il sopravvento, non è per niente semplice mantenere i nervi saldi, ma con un po’ di pratica, non sarà impossibile come sembra. Imparate a sfruttare ogni occasione che vi si possa presentare, per superare i vostri limiti personali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Essere sempre calmi e gentili è difficile, specialmente se avrete a che fare con collaboratori o amici che non sembrano ascoltare le vostre parole. Piuttosto che parlare al vento, preferite il silenzio, che a volte si fa sentire molto più del rumore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Il vostro compleanno si avvicina e ciò vi mette molta allegria e vi galvanizza. State già facendo una lista di tutto quello che vorreste ricevere? Da rispolverare molti sogni finiti nel cassetto. Non perdete l’allenamento, o sarà dura riprendere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Se siete alla ricerca di un partner, buone le possibilità, per merito dell’arrivo di Venere nel vostro segno, a patto che siate sempre espansivi. Non abusate, né del potere né delle conoscenze. Un atteggiamento sereno è alla base del successo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

L’introversione apportata dalla quadratura lunare potrebbe essere un bel problema, se stavate cercando di ampliare i vostri orizzonti. Anche se non farete nuove conoscenze, potete sempre dedicarvi ad approfondire quelle che già avete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Potete usare la vostra volontà, laddove le semplici speranze non hanno funzionato. La Luna nel solidale Capricorno vi tenderà una mano preziosa. Desideri concreti vi aiutano a dare il meglio di voi. L’importante però è che non diveniate ostinati. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La tranquillità non fa al caso vostro. Finita un’avventura, non potete rimanere fermi ad aspettare per più di qualche manciata di minuti. Prima di abbandonare il certo per l’incerto, pensateci bene, dato che sarebbe poi arduo tornare indietro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con la visita della Luna e per di più in sestile con Giove, vi reputerete subito molto fortunati tanto da tentare qualcosa non privo di azzardi. Non lasciatevi abbindolare dai millantatori. Ogni decisione seria va presa insieme a un team esperto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Se l’atmosfera è un po’ pesante per voi che necessitate di leggerezza, piuttosto che lamentarvi, contribuite a renderla più lieve con la fantasia. Tutto può essere abbellito o migliorato senza spendere molti soldi. Servono soltanto tempo e volontà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

L’armonia della Luna con Giove, che però è opposto a Venere, vi invita a evitare l’intemperanza. Andare d’accordo non è poi così complicato. Un piccolo errore dettato dalla disattenzione può essere perdonato senza pensarci su nemmeno due volte. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

