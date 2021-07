Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 21 e domani 22 luglio

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 luglio 2021?

Gemelli

Va bene la schiettezza, ma esagerare potrebbe portarvi a estreme conseguenze non facili da accettare, per via dell’opposizione lunare. Meglio perseguire un po’ di equilibrio. L’ostinazione in questa giornata sarebbe solo fonte di guai. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

