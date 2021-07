Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 luglio

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La tranquillità non fa al caso vostro. Finita un’avventura, non potete rimanere fermi ad aspettare per più di qualche manciata di minuti. Prima di abbandonare il certo per l’incerto, pensateci bene, dato che sarebbe poi arduo tornare indietro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata