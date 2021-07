Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Forse l’oggetto appena acquistato aveva qualche difetto, oppure siete voi, avversati dalla Luna in Capricorno, che non avete letto bene le istruzioni. Fareste meno fatica nel prendervi la responsabilità, invece di lanciare il sasso e nascondere la mano. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

