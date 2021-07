Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 23 e domani 24 luglio

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Il sole splende, ma un compito ingrato vi inchioda alla scrivania. Allora datevi da fare con più lena, per avere poi del tempo libero tutto per voi. Se nessuno sembra in grado di aiutarvi, seguite il vecchio adagio sempre attuale: “Chi fa da sé... ”. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

