Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 23 e domani 24 luglio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

In questo periodo raggiungerete il top della forma, per merito del Sole nel vostro segno. Occhio però, sia pregi che difetti saranno amplificati. Nobili pensieri vi guidano nel cammino, ma a volte preferite fare una deviazione verso il divertimento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

