Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 23 e domani 24 luglio

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Potrete prevedere in anticipo le mosse dei vostri avversari, così da prenderli in contropiede, grazie al sestile della Luna con il magico Nettuno. Alcune illusioni sono positive, in quanto vi fanno andare avanti laddove altri avrebbero già capitolato. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

© Riproduzione riservata