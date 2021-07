Oroscopo di oggi 24 luglio 2021

Oroscopo oggi 24 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Volete essere più indipendenti e intraprendenti? La Luna in Acquario vi appoggia apertamente e vi concede bei momenti sotto i riflettori. Di originalità ne avete abbastanza, ora sta a voi trovare il modo per utilizzarla al meglio nel lavoro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Gestirete qualche tafferuglio portato dalla disarmonia lunare senza batter ciglio. L’importante è non farsi irretire per cose da nulla. Resistete! Negli affetti cercate di esprimervi non solo a parole, ma con gesti che possano contare anche di più. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Grazie alla Luna nell’amico Acquario, avrete una marcia in più e risolverete un rebus complicato laddove altri hanno fallito miseramente. Con il modo giusto, usando tatto e savoir-faire, ogni vostra richiesta verrà accettata dalla persona amata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La vostra sensibilità sarà amplificata dal trigono di Mercurio con Nettuno. Potrebbe essere un’arma a doppio taglio, perciò fate attenzione. Alti valori vi guidano nel vostro mondo delle idee. Però a volte dovrete scontrarvi con il mondo reale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Sabato non rilassante come avreste sperato, per colpa dell’opposizione del Sole con la Luna. Nella coppia i battibecchi sembrano senza fine. Meglio dare più spago al partner e non impuntarsi su cose di piccolo conto. Siate di animo generoso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Metodici e vigili, vi accorgerete di una svista e rimedierete in men che non si dica. Risparmierete così parecchio tempo e ne avrete di più per voi. In famiglia qualcuno richiede un piccolo aiuto. Rispondete armati di pazienza e di buon cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La Luna in trigono al vostro segno invita al divertimento e un po’ di sano sport per sgranchirvi fa proprio al caso vostro: unire le due cose? Bandite subito la parola pigrizia dal vostro vocabolario e rispolverate scarpe e tuta da ginnastica. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Purtroppo la quadratura lunare vi rende più maldestri del solito. Attenti alle parole o ad atteggiamenti sbagliati, se non volete ferire qualcuno. Non affrontate sfide per le quali non vi sentite sufficientemente preparati. Mantenete la calma. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Potete fare un bel balzo in avanti, se metterete a fuoco gli obiettivi principali e non vi perderete troppo in chiacchiere, per quanto piacevoli. Non siete disposti ad essere troppo stacanovisti, preferendo, a ragione, anche godervi un po’ la vita. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Rimanete al passo con i tempi, dando un’occhiata a innovazioni e invenzioni scientifiche. Usate al meglio le risorse che avete a disposizione. Potete dare molto nella vostra attività, ma non lasciate nel dimenticatoio il partner e la famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

La prudenza non è mai troppa, ma in questo sabato, per via della congiunzione Luna-Saturno, potrebbe diventare insolita apatia. Non potete dire di voler conoscere persone nuove e poi rimanere quasi tutto il tempo sul “chi va là”! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Scelte raffinate e mai prive di buongusto vi guideranno, considerata l’armonia contagiosa tra Mercurio e Nettuno. Andate a naso, seguite l’istinto. Con il vostro tocco personale, anche una giornata monotona può diventare allegra, dall’atmosfera positiva. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

