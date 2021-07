Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 luglio

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 luglio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Sabato non rilassante come avreste sperato, per colpa dell’opposizione del Sole con la Luna. Nella coppia i battibecchi sembrano senza fine. Meglio dare più spago al partner e non impuntarsi su cose di piccolo conto. Siate di animo generoso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

