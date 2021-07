Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 luglio

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 luglio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Purtroppo la quadratura lunare vi rende più maldestri del solito. Attenti alle parole o ad atteggiamenti sbagliati, se non volete ferire qualcuno. Non affrontate sfide per le quali non vi sentite sufficientemente preparati. Mantenete la calma. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

