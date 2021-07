Oroscopo di domani 26 luglio 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 26 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Un tranquillo inizio settimana è quello che vi serve, per mettere a fuoco meglio le idee cercando il silenzio, se vi è necessario per meditare. Anche se la porta non si aprirà al primo colpo, siete abbastanza testardi da provare una seconda volta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Il vostro cammino sarà spianato dalla medianica Luna in Pesci. Seguite le intuizioni che vi giungono dal cosmo senza avere alcuna paura. Intrigati da una persona? Ora non resta che farvi avanti, se non proprio fisicamente, magari sui sociali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Superate un piccolo complesso d’inferiorità, portato dalla doppiezza della Luna in dissonanza con il vostro segno. Non abbattetevi per così poco! Non ascoltate ciò che sentite dire per caso. Ogni notizia va attentamente vagliata per convalidarla. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Sensibilità a fior di pelle, grazie alla Luna in Pesci. Da una parte sarà uno spunto prezioso, dall’altra il rischio è quello di essere più vulnerabili. Siate disposti a perdonare una piccola défaillance per il bene della coppia. A che serve puntare il dito? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Dopo aver superato una nottataccia per colpa dell’opposizione lunare con il vendicativo Marte, vi rimettete in sesto con una buona colazione. Non siete pronti ma nemmeno volete gettare la spugna, anche laddove la vostra preparazione lascia a desiderare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Il bisogno di tenerezza, affetto o riconoscimento potrebbe indurvi a fare il passo più lungo della gamba. Occhio all’opposizione Luna-Venere. Le insidie degli intrighi d’amore, degni di un fotoromanzo, non vi fanno dormire sonni tranquilli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Attività non troppo remunerative da abbandonare, se capite che il gioco non vale la candela. Tuttavia non vi fate condizionare da nessuno. Alla fine meglio un uovo oggi che una gallina domani, in quanto... “del doman non v’è certezza”. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

La pazzerella ed eccitante Luna in Pesci vi rende un po’ troppo su di giri. Meglio un comportamento morigerato, per non dar adito a critiche. Vi siete preparati ad affrontare draghi e a sfidare mostri, ma poi non vi ricordate di mettere la benzina. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Alcuni cambiamenti non vi vanno affatto a genio, anche perché non li avevate forse né previsti né voluti. Non ve la prendete per così poco! Cercate di sopperire all’umore un po’ ballerino, per via della Luna in quadratura, senza drammatizzare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con il sestile lunare, andate pienamente d’accordo e provate in tutti i modi di aprirvi di più agli altri, potendo fare anche nuove amicizie. Un inizio della settimana partito con il piede giusto. Se il buongiorno si vede dal mattino... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Per via del nervosismo causato dall’opposizione lunare con Marte, vi svegliate di pessimo umore e dimenticate di sorridere un po’. Evitate di prendere troppi caffè: con la Luna in Pesci le sostanze eccitanti hanno un effetto troppo marcato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Un comportamento sempre gentile e affabile con tutti vi farà guadagnare punti molto preziosi, per merito della congiunzione lunare con Giove. Potrete porre fine a un alterco d’amore, causato dall’opposizione Luna-Venere, se davvero lo vorrete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata