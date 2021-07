Oroscopo di oggi 25 luglio 2021

Oroscopo oggi 25 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Anche se è un giorno di festa, non dormite fino a tardi. La Luna nel fulgido Acquario vi invita a respirare a pieni polmoni l’aria frizzante del mattino. Pieni di iniziative e stimoli interessanti come sarete, farete tornare il sorriso sulle labbra del partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

L’instabilità della quadratura lunare con Urano potrebbe compromettere la serenità e la tranquillità di una piacevole e rilassante domenica. Meglio troncare sul nascere ogni discussione, mettersi ai fornelli e preparare abbondanti manicaretti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Non servirà fare molti sacrifici, grazie alla benevolenza della Luna nei vostri confronti. Vi basterà solo muovere un dito, e come per magia... Il confronto si rivela l’arma vincente. Non potete sbagliare, e così l’altro si arrenderà docilmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Attenzione allo spirito sarcastico di Mercurio in opposizione a Plutone. Una battuta sagace va pur bene, ma due potrebbero essere già troppe. Qualcuno potrebbe mostrarsi risentito per le vostre parole poco cortesi: correte subito ai ripari. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Forse, per colpa dell’opposizione lunare, ci arriverete per un’altra via, piuttosto che per quella più ovvia, ma quel che conta è il risultato. Accettate le idee altrui, anche se non vi sembrano azzeccatissime, magari proponendo delle migliorie. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Accontentarsi a volte non è affatto negativo. Saper apprezzare le cose che si hanno, senza doverne cercare per forza di nuove, è pura saggezza. Nel tempo libero niente di meglio che stare un po’ al sole, ma evitate le ore più calde della giornata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Esaltati dalla Luna in Acquario, vorreste mettere subito in pratica alcuni buoni consigli che avete ricevuto, ma dovrete pazientare un po’. Intanto vi godete il meritato relax, sorseggiando un centrifugato e ascoltando della buona musica. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Avete forse peccato un po’ di presunzione, credendo di conoscere approfonditamente un argomento di cui invece sapete con approssimazione. La Luna in Acquario vi invita ad essere meno superficiali e a perseguire sempre e comunque la verità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con la Luna che vi appoggia nei vostri progetti, tutto ciò che farete, dal tempo libero al lavoro, vi riuscirà alla perfezione e con soddisfazione. Credete in voi stessi, senza preoccuparvi minimamente per ciò che gli altri possano dire o pensare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Conclusioni affrettate che non tengano in considerazione anche i bisogni del partner potrebbero rovinare l’atmosfera all’interno della coppia. Occhio alla dissonanza di Mercurio con il cinico Plutone: prima di proferir parola, contate fino a dieci. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Seguire la vostra strada senza farvi intimorire è un punto a favore, ma non ostinatevi a percorrerla quando tutto vi dice di cambiare direzione. La mancanza di equilibrio potrebbe essere un bell’intoppo, per via della quadratura lunare con Urano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

I vostri sogni possono diventare realtà, se smettete di fantasticare e iniziate a programmare bene tutto quello che vi passa per la mente. Ottenere consensi non è mai stato così semplice. Dimostrate semplicemente di avere le carte in regola. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

