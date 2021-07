Oroscopo di domani 28 luglio 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 28 luglio 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

State vivendo momenti di pura armonia, per merito del trigono del Sole con la Luna venuta a farvi gradita visita. Tirate fuori il meglio di voi. Ricostruire un rapporto che si era deteriorato non sarà difficile. Dialogo e desiderio si sposano bene. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Non potete permettervi di sedervi sugli allori troppo a lungo, o qualcuno, accorgendosene, potrebbe avere molto da ridire riguardo a voi. Vincete lo stress cercando di dare il giusto peso ad ogni cosa, e senza mai esagerare di proposito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La Luna in Ariete accende il vostro desiderio di piacervi e di piacere. Ma non serve strafare, o rischiate di non apparire spontanei e naturali. Condividere con il partner ogni momento potrà condurre il vostro rapporto a un altro livello più alto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Mercurio abbandona il vostro segno rendendovi meno scattanti e in più ci si mette anche la Luna a remarvi contro: ci sarà da faticare un po’. Non volete essere i primi della lista, ma in questo modo potreste sprecare un’ottima opportunità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Mitigando un po’ la voglia eccessiva di primeggiare, potrete evitare scontri e alterchi che potrebbero farvi perdere del tempo prezioso. Nei rapporti con gli altri raggiungerete un ottimo livello, grazie all’armonia del Sole con la Luna. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Non prestate troppa attenzione alle eventuali critiche. Meglio che andiate avanti a cuore leggero, senza crearvi degli inutili problemi. Se vi sentite insoddisfatti, utilizzate questa sensazione per migliorare laddove ce ne sia il bisogno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con l’opposizione lunare, dovreste concentrare il vostro campo d’azione, in modo da non disperdere energie preziose. Idee da mettere a fuoco. Non lasciatevi ingannare: come non è tutto oro quel che luccica, così a volte l’apparenza inganna. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Volete condurre i giochi, ma non vi accorgete che molte volte siete voi ad essere condotti da qualcuno a cui date la vostra cieca fiducia. Meglio la saggezza di una veduta dall’alto, provando a estraniarvi un po’ dalla situazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Piuttosto che impelagarvi in qualcosa di poco chiaro, preferite sempre la luce del Sole. Ascoltate il calore della Luna nel focoso Ariete. Condottieri nati, potrete guidare il vostro team senza problemi, se non vi pesano le responsabilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

L’ultimo dono della Luna in Pesci è un sestile con Plutone che vi assicura volontà, e ne avrete bisogno per sopperire alla Luna, ora in Ariete. L’impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi, perciò meglio rimanere, per ora, buoni e tranquilli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

L’idealismo, portato da Giove retrogrado che viene a visitarvi, sarà come un faro in mezzo alla tempesta e una guida sicura in mezzo alla giungla. Affidatevi a chi ne sa molto più di voi, in un campo in cui magari ancora non siete molto esperti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Prima di salutarvi, la Luna vi fa un ultimo regalo insieme a Plutone. Volete a tutti i costi vivere un’esaltante avventura? Dovrete esporvi a dei pericoli. Ve la caverete bene, ma a patto di non andare in giro a raccontare le vostre prodezze ai quattro venti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

