Oroscopo di domani 29 luglio 2021 - Barbanera

Oroscopo di domani

Ariete

Toro

Le energie migliorano a poco a poco e non vi affaticherete più come prima. Siete pronti per dare una mano anche a chi in questo momento è in difficoltà. La fortuna aiuta gli audaci... Anche se in questo periodo potreste non averne affatto bisogno.

Gemelli

Un ritocco al look, e non vi mancherà nulla per attirare sguardi indiscreti, sempre che siate alla ricerca di qualcosa, o meglio, di qualcuno. Vi sentite pieni di entusiasmo, grazie alla Luna nell'amico Ariete, e non vedete l'ora... ma di cosa?

Cancro

Vorreste passare qualche ora in completo relax, ma vi toccherà occuparvi di una scadenza: per via della Luna in Ariete non potete fare altrimenti. Meglio sbrogliare subito la matassa, e poi pensare a come organizzare il vostro tempo libero.

Leone

Ancora nel vostro segno fino a sera, Marte, oggi in contrasto con Giove, potrebbe farvi reagire esageratamente di fronte a una ingiustizia. Non sempre potete ottenere ciò che volete, soprattutto con la forza: domandatevi se ne vale la pena.

Vergine

In arrivo c'è Marte in casa vostra. Non vi sfuggirà più alcun dettaglio, per merito dell'acuto spirito critico e di un'analisi sempre minuziosa e puntuale. Ottime le possibilità di trovare un nuovo impiego, se ne state cercando uno. Spedite i vostri curricula.

Bilancia

Un ostacolo posto sul vostro cammino dalla disarmonia lunare potrebbe rivelarsi invece una vera manna dal cielo. Non giudicate con superficialità. Anche se dovrete attendere un po' di più, non significa che non potrete realizzare ciò che desiderate.

Scorpione

Badate a non spendere eccessivamente in cose superflue. Di molte potreste anche fare a meno, e comunque essere più oculati non guasta. Per il bene della coppia siete disposti a rinunciare a qualcosa per concederlo all'altro? Magnanimità.

Sagittario

La lettura di un appassionante romanzo vi terrà compagnia, insieme al trigono della Luna in Ariete. Quanta voglia di vivere un'avventura! Il coraggio non è un problema per voi, a patto che non si tocchino i vostri principi fondamentali.

Capricorno

Non sempre ciò che fate va a vostro vantaggio personale, ma questo non significa che non stiate procedendo bene. La dissonanza lunare incalza. Ognuno ha le sue ragioni e non è detto che voi abbiate torto. Non sarebbe meglio fare subito pace?

Acquario

Non ascoltate le lamentele apprensive di Marte opposto a Giove. Piuttosto fatevi guidare dalla calma sapiente del sestile Luna-Saturno. Con la gentilezza si ottiene tutto. Provate a chiedere ciò che volete, ma usando un tono diverso.

Pesci

Aiutare gli altri potrebbe essere molto gratificante, se ne avrete i mezzi e le possibilità economiche. Conoscete qualcuno in difficoltà? Una piccola coincidenza sul cammino si rivela un colpo di fortuna. Seguite intuizioni e istinto.

