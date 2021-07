Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 luglio

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 luglio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Non ascoltate le lamentele apprensive di Marte opposto a Giove. Piuttosto fatevi guidare dalla calma sapiente del sestile Luna-Saturno. Con la gentilezza si ottiene tutto. Provate a chiedere ciò che volete, ma usando un tono diverso. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

