Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 luglio

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 luglio 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Non sempre ciò che fate va a vostro vantaggio personale, ma questo non significa che non stiate procedendo bene. La dissonanza lunare incalza. Ognuno ha le sue ragioni e non è detto che voi abbiate torto. Non sarebbe meglio fare subito pace? Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

