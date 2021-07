Oroscopo di oggi 30 luglio 2021

Oroscopo oggi 30 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Animati dalla quadratura Luna-Plutone, sarete abili nel condurre le trattative in modo da rigirare la situazione a vostro vantaggio. Ma che fatica! Per merito del sestile lunare con Giove, riuscirete a trovare un team di fiducia con cui collaborare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Seratina niente male, con l’arrivo della Luna che si pone in trigono con Marte. Una nuova conoscenza potrebbe farvi nascere un’intensa curiosità. È vero che avete molte energie, ma dovreste comunque dormire il giusto numero di ore a notte. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Pensieri luminosi e ottimisti vi guideranno nelle scelte che farete, e pur se non seguirete sempre le regole... magari ne inventerete di nuove! La vostra mente, in continuo mutamento, ha bisogno di molti stimoli per poter carburare al meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Sistemate un po’ di disordine accumulato nei cassetti o negli armadi, e anche i pensieri, ingarbugliati dalla Luna, si faranno più chiari. Vorreste evadere dalla monotonia quotidiana, ma non sapete cosa fare. La chiave è il come, non il cosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Per non perdere di vista gli obiettivi principali, vi viene in soccorso l’energica Luna in Ariete. L’importante è non perdervi in chiacchiere. Questioni delicate da dirimere senza farvi prendere dallo stress. Cominciate con il guardare oltre. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Che senso ha mettervi in ghingheri, accendere la musica e voler rimanere da soli? Il coraggio che vi manca ve lo donerà il trigono serale Luna-Marte. Basterà rompere il ghiaccio, anche se con il cuore in gola. Tutto il resto poi verrà da sé, senza sforzo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Un lieve blocco a livello mentale potrebbe essere lo scoglio da superare per via dell’opposizione lunare. Affidatevi alle sensazioni più profonde. Non cercate di convincere a tutti i costi il partner che avete ragione, sprechereste solo molto fiato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Sarete capaci di guardare una piccola critica ricevuta in maniera positiva e a non abbattervi per questo. Utilizzate al meglio ogni esperienza. Un atteggiamento vincente è quello che vi permetterà di godere appieno dei risultati già ottenuti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Basterà uno dei vostri migliori sorrisi, per scongelare immediatamente il vostro interlocutore, grazie al calore della Luna ancora in Ariete. Lavoro e divertimento possono andare almeno per una volta d’accordo. Ma non ditelo al capo, però! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Il desiderio di vendicarvi per un torto subito potrebbe essere forte, a causa della disarmonia lunare con Plutone, ma ne vale davvero la pena? Non dimenticate mai le conseguenze delle vostre azioni. Lasciar correre non è facile, ma provateci. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Potreste aver bisogno di aiuto e il sestile lunare con Giove fa proprio al caso vostro. Molte persone faranno a gara per darvi manforte. State già pensando a come poter ricompensare la gentilezza di qualcuno nei vostri confronti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Non fatevi coinvolgere troppo in una discussione di affari. Se tra i due litiganti il terzo gode, capite bene che non conviene bisticciare. Per alcune cose occorre maggiore volontà per apprezzarne i frutti e anche più tempo: pazientate... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

