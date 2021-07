Oroscopo di domani 01 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 01 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Anonima la giornata che vi vorrebbe far spendere e spandere o, in alternativa a mo’ di compensazione, saccheggiare frigo e dispensa. In famiglia c’è tensione. La vicinanza non aiuta, in casa la mancanza di spazio vi toglie ossigeno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Malumore dichiarato. Anche se oggi è festa, in azienda o in casa, a causa di un’emergenza, vi tocca rimboccarvi le maniche e lavorare. Lievi frizioni con i vostri cari. L’unguento miracoloso è a base di coccole, abbracci, parole gentili. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Un’atmosfera poco stimolante, con la Luna alle vostre spalle che vi sottrae entusiasmo. Il solito ambiente, i soliti amici: un film noioso già visto. Strano ma vero vedervi così poco comunicativi, a rimuginare sulla sparata senza fondamento di un amico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Congiunta a Urano, la Luna in Toro associa l’intuito alla razionalità, trasformandovi in un punto di riferimento per chi vi sta intorno. Clima positivo allietato da sorprese, da amici pronti a condividere con voi sogni, bisogni e progetti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Sole e Mercurio ai ferri corti con Saturno in Acquario. La famiglia vi pressa: il rituale pranzo tutti insieme appassionatamente è... pesante. Non riuscire a far capire il vostro punto di vista vi rende irascibili, pronti a scagliarvi contro il mondo intero. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Momento davvero eccezionale, sotto lo sguardo benevolo della Luna. Come domenica comanda, niente lavoro, solo natura, riposo, coccole e famiglia. Le cose si stanno mettendo bene in campo affettivo. Scegliete la comunicazione diretta, è la più efficace. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Primo giorno di ferie o comunque giornata di riposo, all’insegna della totale libertà. Orari e regole adattati alle vostre esigenze più profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se da tempo siete abituati a stare sull’attenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Atmosfera di fuoco sotto il tiro di Luna e Urano, che vi inclinano alternativamente alla pigrizia e all’iperattività. L’equilibrio è nel mezzo. Date una chance a una persona nuova, prima di decidere che non è adatta a voi. Lasciate che le cose scorrano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Potreste approfittare di questo periodo per modificare positivamente lo stile di vita, specie se da molto non vi concedete pause di relax. La domenica per voi ha un suo perché, solo per un viaggio, uno spostamento, altrimenti è pura noia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Bella giornata con Luna, Urano e Nettuno che sfilano per voi parati a festa. Coccolati dalla buona sorte, sorridete e, meraviglia, gli altri vi sorridono. Concedetevi un’avventura virtuale, un flirt, con la possibilità di comparire o sparire nel nulla. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Meglio starvi a un miglio di distanza, oggi che per esigenze “superiori” vi tocca indossare il costume da supereroi e andare a lavorare. Un bel daffare in casa tra pulizie, cucina, bimbi da intrattenere e partner brontolone. E se mollaste tutto? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Giornata tranquilla lontano dai clamori. Pervasi da un positivo entusiasmo, scoprite o riscoprite il piacere delle amicizie, vecchie o nuove. La vita di coppia recupera gradatamente punti e alcuni nuovi incontri segnano una buona partenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata