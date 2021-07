Oroscopo di oggi 31 luglio 2021

Oroscopo oggi 31 luglio! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Il weekend appena iniziato vi consente di rallentare il ritmo, in modo da godervi alcune ore piacevoli in compagnia delle persone che amate. La vita frenetica di tutti i giorni non è la via migliore per raggiungere uno stile sano ed equilibrato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Il vostro sabato potrebbe essere più pesante del previsto, e la ricerca di armonia con voi stessi e con gli altri vi porterà via molto tempo. Per fortuna la consonanza lunare con Venere vi darà una mano nell’esprimere i vostri sentimenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Vi servono brevi pause in solitudine, per meditare e concentrarvi sugli obiettivi già raggiunti questo mese, così da pianificarne poi di nuovi. Nessuna scelta improrogabile in vista, ma tenersi preparati è sempre meglio. Non abbassate la guardia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

L’entusiasmo, amplificato dalla Luna nel concreto Toro, aumenta, specialmente se avete già ben delineata all’orizzonte una lauta ricompensa. Stare con le mani in mano? Non se ne parla, anche perché voi non volete perdere nemmeno un minuto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Vergine

Questa giornata sarà colorata di rosa dal trigono lunare con Venere. Vivrete dei momenti di serenità e di armonia insieme ai vostri amati familiari. Se in passato c’è stato un piccolo screzio con il partner, ora potete rimediare davvero alla grande. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Piccoli timori da superare senza farvi impensierire troppo. Forse si tratta semplicemente di avere più fiducia in voi stessi e nient’altro. Alla fine non vi importa molto di dimostrare che avete ragione. Vi basta che l’altro sia più felice. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Vi occorrerebbe molta più pazienza di quanta ne avete. Purtroppo l’opposizione della Luna nel lento Toro non velocizza per niente i tempi. Non cercate inutili scuse, se avete fatto tardi. Prendetevi le vostre responsabilità senza lamentarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

L’arrivo del fine settimana fa proprio al caso vostro, dato che avreste bisogno di un po’ di riposo. Le energie ogni tanto vanno ricaricate. La mancanza di concentrazione non è un problema, se vi state divagando. Tenete la mente libera. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Con la Luna in Toro, andrete sempre sul sicuro, senza sorprese eclatanti, ma anche senza correre rischi eccessivi e potenzialmente deleteri. Via libera al divertimento, ma sempre rispettando le regole e soprattutto la libertà delle altre persone. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Sarete soggetti ad alcune limitazioni o ad avversità, per colpa della quadratura lunare con Saturno, e per questo dovrete faticare il doppio. Occhio alle critiche ed evitate scenate di gelosia con il partner, se i presupposti non esistono. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Non vi fate impensierire da chi non la pensa come voi, e, tranquillizzati dalla Luna in sestile al vostro segno, lasciate correre. La tolleranza viene prima di tutto, e vi permette di accettare le diversità come fonte di pienezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

