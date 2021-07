Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 31 luglio e domani 01 agosto

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 31 luglio 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Attenti a una possibile défaillance, per via della quadratura Luna-Mercurio. Il nervosismo sale alle stelle, se qualcuno vi critica apertamente. Superate un contrasto nella coppia con un piccolo gesto di tenerezza che vale più di mille parole. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

