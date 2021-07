Oroscopo di domani 02 agosto 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 02 agosto 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darvi una mano interviene la Luna, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare a far parte di una società da non sottovalutare. Potrebbe essere un’occasione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Focalizzate l’attenzione sui rapporti interpersonali: sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Nel tempo libero dedicatevi agli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Se la quotidianità vi va stretta, fatevi trascinare dagli amici in un’iniziativa divertente, stando comunque bene accorti per non mettervi nei guai. Nella professione siete turbati da rivalità e cambiamenti ai vertici, che vi spiazzano e vi preoccupano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Coltivate i pensieri positivi, regalatevi un bell’oggetto, qualcosa che desiderate da tempo, o magari allargate gli orizzonti praticando qualche hobby. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminatela. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Il Sole brilla alto nel vostro segno, l’immagine può fare altrettanto, integrando le zone d’ombra le quali non sottraggono, ma aggiungono fascino. Esponete senza timore le vostre idee, che siano o meno accolte: è importante mantenere la vostra unicità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Un senso di insoddisfazione alimenta voglie di evasione. Di opportunità ne troverete a iosa, ma alla resa dei conti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte, cambi di mansioni movimentano l’attività. Lo shopping compulsivo è un’insidia da evitare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l’armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. In tutte le situazioni saprete suscitare ammirazione e simpatia. Rispondete con ironia e sincerità. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Anche se siete oberati di lavoro, prendetevi una pausa. Qualche ora a contatto con la natura darà alla mente quel respiro di cui ha bisogno. Mentre vi godete il meritato relax, studiate una strategia per evitare la compagnia di parenti litigiosi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Gli alti e bassi dell’umore potranno condizionare l’andamento e lo spirito odierno. La Luna fa prevedere aria inquieta e disordine nelle tentazioni. Focalizzate il vostro interesse sulle questioni di cuore, non fatevi distrarre da strane e ingiustificate fantasie. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, a recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente lavorativo vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalla vostra volontà. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La Luna spezza una lancia a favore della comunicazione. Qualunque sia la matassa che avete da sbrogliare, parlarne è la strategia migliore. La persona amata vi approva e vi rispetta. Cogliete l’attimo... per chiarire ciò che non funziona. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

I rapporti con i familiari stridono, ma la determinazione vi aiuta a vincere eventuali battaglie. Finanze in affanno, limitate le spese inutili. Intuizioni brillanti possono aprirvi porte, seguitele con un occhio sull’impegno che potrebbero richiedere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

