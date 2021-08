Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 02 agosto e domani 03 agosto

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 02 agosto 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Il Sole brilla alto nel vostro segno, l’immagine può fare altrettanto, integrando le zone d’ombra le quali non sottraggono, ma aggiungono fascino. Esponete senza timore le vostre idee, che siano o meno accolte: è importante mantenere la vostra unicità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

