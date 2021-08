Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 3 e domani 4 agosto

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 agosto 2021?





Capricorno

Martedì zeppo di sorprese per quanto riguarda gli affetti. Imperativo: non prestate orecchio ai pettegolezzi, ascoltate solo la voce del cuore. Competizione al top: se non fate sconti agli avversari, loro non ve ne faranno. Una disfida senza esclusione di colpi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

